Біля танкера Delfi продовжуються підготовчі до підйому роботи (фото)

В Одесі на пляжі “Дельфін” навколо танкера Delfi проводяться підготовчі роботи до його підняття.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Міністр інфраструктури доповів про роботи, які виконуються навколо танкера:

Три водолазні станції працюють над видаленням наносів піску за допомогою пожежного насоса Плавкрану з танка №14;

Встановлюються гумово-металеві пластирі Кінгстона;

Щоб забезпечити ревізію танків №19, №20 триває облаштування, підготовка та монтаж дерев’яного ріштовочного містка до торця носової переборки житлової надбудови;

Триває заведення і кріплення до римів “брейкватера” носового шпрингу;

Щоб ліквідувати розливи нафти в акваторії Чорного моря доставляються спеціальні засоби. Це 280 кг абсорбенту та 60 л рідкого реагенту. Крім того, продовжуються роботи з видалення підводних перешкод для підняття танкера.

– Підрядні компанії працюють під наглядом Адміністрації морських портів України/Ukrainian Sea Ports Authority й вже незабаром пляж Дельфін стане вільним від металобрухту, – зазначив Криклій.

Фото: Владислав Криклій