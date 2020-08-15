Біля танкера Delfi продовжуються підготовчі до підйому роботи (фото)

В Одесі на пляжі “Дельфін” навколо танкера Delfi проводяться підготовчі роботи до його підняття.
Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Міністр інфраструктури доповів про роботи, які виконуються навколо танкера:
- Три водолазні станції працюють над видаленням наносів піску за допомогою пожежного насоса Плавкрану з танка №14;
- Встановлюються гумово-металеві пластирі Кінгстона;
- Щоб забезпечити ревізію танків №19, №20 триває облаштування, підготовка та монтаж дерев’яного ріштовочного містка до торця носової переборки житлової надбудови;
- Триває заведення і кріплення до римів “брейкватера” носового шпрингу;
- Щоб ліквідувати розливи нафти в акваторії Чорного моря доставляються спеціальні засоби. Це 280 кг абсорбенту та 60 л рідкого реагенту. Крім того, продовжуються роботи з видалення підводних перешкод для підняття танкера.
– Підрядні компанії працюють під наглядом Адміністрації морських портів України/Ukrainian Sea Ports Authority й вже незабаром пляж Дельфін стане вільним від металобрухту, – зазначив Криклій.
Фото: Владислав Криклій