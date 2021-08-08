В Одесской области над пляжами летают военные вертолеты: что происходит?

Отдыхающие Затоки сегодня удивлялись большому числу военных вертолетов над морем, снимали их на видео и выкладывали записи в сеть.

Прояснить такую активность военно-морской авиации может сообщение пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В нем сказано, что сегодня руководитель управления Кирилл Буданов проверил готовность сил и средств разведки на острове Змеиный к выполнению задач по назначению.

Был отработан комплекс практических вопросов. В частности, с личным составом были проведены занятия по подводному минировании, проверена готовность расчетов ПЗРК к выявлению и распознавания воздушных целей.

Разведчики выполнили упражнения стрельб из стрелкового оружия. Кроме того, на острове было установлено оборудование контроля за надводными и подводными целями, которое было получено от иностранных партнеров.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала о том, что в Одесской области военный вертолет напугал курортников

Фото пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, видео – свидетелей из сети интернет