Аэропорт «Одесса» попал в рейтинг украинских аэропортов: какое место занял?

Позиция в рейтинге была бы иной, если бы не недавний ввод в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы.

Одесский аэропорт признали лучшим региональным в стране. Такое звание он заслужил после ввода в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Одесский международный аэропорт был признан лучшим региональным в Украине по версии Boryspil magazine.

Об этом была сообщили во время проходившего в Киеве авиационного форума “Авиация Украины: перспективы и новые вызовы”.

Специалисты авиационной отрасли Украины собрались на форум, чтобы обсудить дела и проблемы украинской авиации.

Среди участников были и представители Международного аэропорта “Одесса”.

Там им и вручили награду как лучшему региональному аэропорту страны по версии Boryspil magazine.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что Одесский аэропорт принял первый рейс на новой «взлетке»

Фото с Facebook-страницы Одесского аэропорта