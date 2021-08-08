В Одессе в этом году обещают грандиозный «Бархатный сезон»

Традиционный фестиваль, проводящийся в Оперном театре, в этом году посвящен 30-летию независимости Украины и будет особенно масштабным.
Шестой международный фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» пройдет с 22 августа по 15 сентября 2021 года.
Обещают приезд более восьмисот участников. Это будут звездные гости, солисты национальных оперных театров Украины, Одесский национальный филармонический оркестр, известные дирижеры современности и выдающиеся солисты, хор, балет и оркестр Одесской оперы.
Гостей фестиваля ждут 6 знаковых событий: оперные премьеры, концертные программы, балетная феерия под открытым небом, уникальный художественный проект-коллаж «Ковчег Украины: музыка».
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что Одесский кинофестиваль состоится в августе, а также о том, что стали известны его фильмы-участники.