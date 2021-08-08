В Одессе установили рекорд по прививкам от коронавируса за уикенд: сколько человек вакцинировали?

За 8 сентября в Одессе от COVID-19 были привиты 9161 человек. Об это сообщил руководитель Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян.

Закончили день с рекордом! За сегодня провакцинировано 9161 одессит. Больше прививок за выходные мы не делали никогда. Да, было тяжело, но эти два дня мы провели ударно,

– написал он на своей странице в Facebook.

В городе работали работали 9 центров вакцинации.

Каждый – достоен безмерной благодарности от, мне кажется, каждого одессита. Поэтому уже по традиции прошу поблагодарить наших медиков за их труд в комментариях,

– написал Левон Никогосян.

В следующие выходные центры массовой вакцинации заработают снова.

В Одессе можно привиться и в будние дни. В городе действуют два таких центра вакцинации. Первый на площади Деревянко,1 (издательство «Черноморье»), второй на Черемушках, в парке им. Горького (здание администрации парка. Вход со стороны улицы Героев Крут).

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что на утро 8 августа в Одесской области выявили 50 случаев коронавируса.

Фото Левона Никогосяна/ Facebook