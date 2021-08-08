Новости Одессы и Одесской области

Маршруточник в зеленке, фестиваль в ярких красках и читательский рекорд: чем запомнилась в Одессе суббота 7 августа

Маршруточник в зеленке, фестиваль в ярких красках и читательский рекорд: чем запомнилась в Одессе суббота 7 августа

В субботу, 7 августа 2021 года, «Одесская жизнь» освещала такие главные новости Одессы.

Жители центра Одессы и Пересыпи ощущали сильный неприятный запах. В Областном лабораторном центре назвали возможную причину.

Одесские активисты нашли и наказали водителя маршрутки №25 Одесса – Черноморск: мужчину облили зеленкой. За что?

«Укрзалізниця» запускает очередной дополнительный поезд – №274 / 273 Черновцы – Одесса.

В одесском парке Шевченко состоялся ежегодный фестиваль красок ColorFest. Мероприятие посетил и наш фотокорреспондент.

В Одессе установлен необычный рекорд в рамках юбилейного ХХV Международного книжного фестиваля «Зеленая волна»: в Книге рекордов Украины зарегистрировали самый большой рукописный литературный цитатник, созданный читателями.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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