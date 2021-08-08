Маршруточник в зеленке, фестиваль в ярких красках и читательский рекорд: чем запомнилась в Одессе суббота 7 августа

В субботу, 7 августа 2021 года, «Одесская жизнь» освещала такие главные новости Одессы.
Жители центра Одессы и Пересыпи ощущали сильный неприятный запах. В Областном лабораторном центре назвали возможную причину.
Одесские активисты нашли и наказали водителя маршрутки №25 Одесса – Черноморск: мужчину облили зеленкой. За что?
«Укрзалізниця» запускает очередной дополнительный поезд – №274 / 273 Черновцы – Одесса.
В одесском парке Шевченко состоялся ежегодный фестиваль красок ColorFest. Мероприятие посетил и наш фотокорреспондент.
В Одессе установлен необычный рекорд в рамках юбилейного ХХV Международного книжного фестиваля «Зеленая волна»: в Книге рекордов Украины зарегистрировали самый большой рукописный литературный цитатник, созданный читателями.