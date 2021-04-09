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Скульптурный «триллер» и железнодорожный стыд: самые интересные одесские новости за 8 апреля

Скульптурный «триллер» и железнодорожный стыд: самые интересные одесские новости за 8 апреля

В четверг, 8 апреля 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких примечательных событиях.

Назревает новый строительный скандал? В Одессе возобновилась застройка одного из самых красивых пляжей – пляжа бывшего санатория «Россия» возле Трассы здоровья.

Комиссия Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов огласила итоги ранее объявленного конкурса на должность директора нацпарка «Тузловские лиманы».

«Одесская жизнь» узнавала у жителей I Заставы, как добраться на работу в город и сколько стоит проезд.

Курьез дня: скульптура на доме Руссова потеряла свое лицо, обнажив «секреты мастерства» реставраторов: ее лицо держалось на пластиковой бутылке.

И еще одна «стыдоба» – железнодорожная: житель Дании, став пассажиром поезда «Киев – Измаил», так «налюбовался» грязными окнами, что приобрел швабру и стал самостоятельно мыть окно во время остановки.

А напоследок – немного позитива: на улице Греческой в центре Одессы высадили Адамовы деревья. Это обильно цветущие деревья, цветут сиренево-фиолетовыми колокольчиками.

Фото: Facebook-страница Евгения Сокольского

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