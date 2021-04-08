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В Одессе возобновилась застройка пляжа санатория «Россия» (видео)

В Одессе возобновилась застройка пляжа санатория «Россия» (видео)

В Одессе возобновилась застройка одного из самых красивых пляжей – пляжа бывшего санатория «Россия» возле Трассы здоровья.
Об этом сообщил у себя в Facebook известный одесский общественник, глава экологической организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

Балинский также опубликовал видео с видами пляжа с высоты птичьего полета, призывая одесситов «хоть посмотреть на него в последний раз».

Как отмечает Балинский, строительство ведется «в уже знакомой нам манере под крышей полиции и титушек». А кроме возведения высотных зданий, застройщик планирует удалить рощицу деревьев белой акации и софоры, которая вплотную примыкает к Трассе здоровья со стороны пляжа, несмотря на то, что разрешительная документация со стороны городского департамента экологии отсутствует.

«Деревья попытаются удалить (по схеме – титушки пилят, менты на шухере) в ближайшее время», – отмечает общественник.

Как сообщала «Одесская жизнь», в районе Французского бульвара планировали строить яхт-клуб с элитным многоэтажным отелем. В 2019 году место застройки обнесли забором, который не единожды сносили активисты.

Позже прокуратура остановила скандальную стройку на Французском бульваре. Правоохранители установили, что при строительстве «яхт-клуба» не было предусмотрено оборудование причалов, а сам факт появления многоэтажек на берегу идет вразрез с положениями Водного кодекса Украины. По ходатайству Одесской прокуратуры №3 суд арестовал земельный участок по адресу Французский бульвар, 1/5 с запретом на проведение каких-либо строительных работ.

По официальной версии, на территории планируется возведение яхт-клуба. По словам и.о. начальника управления ГАСКа Одесского горсовета Александра Авдеева, там планируют возвести три здания: «Будет одно большое здание и два маленьких». То есть три корпуса: «А» – от 8 до 11 этажей, корпус «В» – 4 этажа, корпус «С» – от 3 до 6 этажей.

Также мы рассказывали, как одесские активисты протестовали против застройки побережья.

Еще по этой теме: Строительный беспредел в Одессе: застройщик вырубил деревья вокруг теннисных кортов на Лидерсовском бульваре (фото).

Фото: скриншот с видео, видео ОО «Зеленый лист»

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