Посадка по-одесски: на Греческой появились Адамовы деревья (фото)

Сегодня сотрудники одесского коммунального предприятия «Горзелентрест» совместно с предпринимателями высадили деревья в центре города. Об этом коммунальщики рассказали у себя в Facebook.

Так, по улице Греческой, 28 высадили четыре крупномерных саженца павловнии. Это очень обильно цветущее дерево, которое также называют Адамово дерево. Цветет павловния сиренево-фиолетовыми колокольчиками.

Чтобы саженцы лучше прижились в городской среде, их высаживают с закрытой корневой системой.

Высадку деревьев на Греческой провели по инициативе работающих здесь предпринимателей. В дальнейшем уход за деревьями будет осуществляться также совместно.

Фото КП «Горзелентрест»