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«Грязь древняя и устойчивая»: датчанин приобрел швабру и вымыл окно поезда «Киев – Измаил»

«Грязь древняя и устойчивая»: датчанин приобрел швабру и вымыл окно поезда «Киев – Измаил»

Случай одновременно и любопытный, и из серии «нам стыдно»: житель Дании, став пассажиром поезда «Киев – Измаил», так «налюбовался» грязными окнами, что приобрел швабру и стал самостоятельно мыть окно во время остановки.

Об этом датчанин Йоханес Вамберг (Johannes Wamberg Andersen) сообщил на своей странице в Facebook.

Он также выставил фото «процесса» и добавил, что «мыть УЗ нелегко, но это надо делать, верно?». Еще сообщил, что грязь на «поездах УЗ древняя и устойчивая» и ее пришлось «долго отскребать».

Йоханнес рассказал и о том, что и раньше мыл окна поездов, в которых путешествовал, но салфетками. На этот раз он приобрел швабру в хозяйственном магазине накануне поездки.

датчанин Йоханес Вамберг, переписка

Фото: Facebook-страница Johannes Wamberg Andersen, скриншот Мария Котова

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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