Сегодня юбилей у Дэвида Копперфильда

Настоящее имя известного иллюзиониста — Дэвид Сет Коткин. Он родился в еврейской семье в городке Метачен, штат Нью-Джерси. Родители его отца иммигрировали в США из Одессы.

Когда Дэвиду было четыре года, дедушка показал ему карточный фокус. Ребёнок тут же повторил. С тех пор он стал увлекаться постановкой трюков. Вскоре мальчик уже демонстрировал собственные фокусы прихожанам местной синагоги.

С 1974 года он начал играть главную роль в мюзикле «Волшебник». Спектакль был самым «долгоиграющим» в Чикаго. В это время он и взял псевдоним Дэвид Копперфильд, по имени знаменитого героя Диккенса из одноимённого романа.

В конце 70-хх он снялся в фильме «Поезд террора», после чего стал очень популярным. Вскоре на канале CBS появилось шоу «Магия Дэвида Копперфильда». В этот период ему пришла идея о создании крупномасштабных иллюзий, и первой из них стало исчезновение самолёта. Затем Дэвид исполнил в записи исчезновение Статуи Свободы, перелёт через Большой Каньон, прохождение сквозь Великую Китайскую стену, побег из тюрьмы Алькатраса, путешествие в Бермудский треугольник и другие представления.

Сейчас шоу Копперфильда проходят в гостинично-развлекательном комплекс «MGM Grand Las Vegas» в Лас-Вегасе.

Фото: japantimes.co.jp