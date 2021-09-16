У кого сегодня день ангела?

Сегодня, 16 сентября, день ангела отмечают Ефим, Иван, Константин и Пётр.

Имя Ефим происходит от древнегреческого имени Эуфемиос, которое переводится как «благочестивый, священный». У имени есть женский аналог — Ефимия.

Иван — это имя с иврита переводится как «помилованный Богом», «милость Божья», «подарок Божий», «Бог благословил», «Божье благоволение».

Константин — имя латинского происхождения, в переводе оно означает «постоянный, стойкий».

Имя Пётр в переводе с древнегреческого языка означает «скала, камень». В западной традиции известны его другие формы: Пьер, Питер, Педро, Перг, Пекка.