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Сегодня День рождения у Хиллари Клинтон

Сегодня День рождения у Хиллари Клинтон

Сегодня, 26 октября, День рождения отмечает американский политик и бывшая первая леди США Хиллари Клинтон. Ей исполняется 74 года.

О чем мечтала Хиллари Клинтон?

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Хиллари родилась в Чикаго, в семье прихожан Объединённой Методистской Церкви. В трёхлетнем возрасте с родителями переехала в город Парк-Ридж. В детстве она занималась плаванием, баскетболом и мечтала стать астронавтом. Но судьба распорядилась иначе.

Начало карьеры Хиллари Клинтон

В 1965 году девушка поступила в Колледж Уэллсли на политологию, а потом на юридический факультет Йельского университета. Там она познакомилась со своим будущим мужем Биллом Клинтоном. Они поженились в 1975 году.

До замужества работала в фонде защиты детей и в аппарате юридического комитета Палаты представителей. Затем переехала в штат Арканзас, где её супруг начинал свою политическую карьеру.

В 1978 году президент Джимми Картер назначил Хиллари членом правления Корпорации юридических услуг.

Первая леди США

Муж Хиллари Билл Клинтон был президентом США с 1992 по 2001 год. Будучи первой леди, она возглавляла комитет по реформе здравоохранения, а также запустила программу Save America’s Treasures, направленную на сохранение исторических мест страны.

Также Хиллори с 2001 по 2009 год занимала пост сенатора штата Нью-Йорк, а после этого — государственного секретаря США. В 2016 году баллотировалась в президенты США от Демократической партии.

В 2020 году Клинтон стала первой женщиной-ректором Университета Квинс в Белфасте, основанного в 1845 году.

Книги Хиллари Клинтон

В 2017 года Клинтон выпустила книгу «Что произошло», в которой рассказала об участии в президентской гонке. Свой проигрыш она объяснила комбинацией несколько факторов, среди которых назвала сексизм, влиянием главы ФБР Джеймса Коми, президента РФ Владимира Путина, президента США Барака Обамы, масс-медиа и свои собственные ошибки.

Всего бывшая первая леди США опубликовала семь своих книг. Также она написала в соавторстве с Луизой Пенни политический детектив «Государство террора».

Фото: Matt Rourke / AP / Scanpix

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Редакция ПРОФИЛЬ

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