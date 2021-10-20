Новости Одессы и Одесской области

Сегодня День рождения у Анджелы Брамбати

Сегодня День рождения у Анджелы Брамбати

20 октября День рождения празднует солистка итальянской группы Ricchi e Poveri Анджела Брамбати. Ей исполняется 74 года.

Подписаться

Анджела Брамбати родилась в итальянском городе Генуя. С детства она увлекалась музыкой и вокалом. В юные годы девушка пела в клубах. Первой её профессиональной группой стало трио I Preistorici.

Как появилась итальянская группа Ricchi e Poveri?

В середине 1960-х Анджела познакомилась с Анджело Сотджу, Франко Гатти и Мариной Оккиеной. Вместе они объединились в квартет Fama Medium и выступали на пляжах, исполняя популярные композиции известных коллективов того времени — The Mamas & the Papas, The Manhattan Transfer и других. Они аккомпанировали себе игрой на гитарах.

После прослушивания в Милане их продюсером стал Франко Калифано, который изменил название коллектива на Ricchi e Poveri.

Самые известные хиты Ricchi e Poveri?

Итальянская группа Ricchi e Poveri была очень популярной в 1970—1980-х годах. За свою историю она выпустила 18 студийных альбомов, последний из которых вышел в этом году — ReuniON. Среди их песен самые известные — Che sarà, Sarà perché ti amo и Mamma Maria.

Фото: fanart.tv

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить