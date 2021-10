Сегодня День рождения у Анджелы Брамбати

Анджела Брамбати родилась в итальянском городе Генуя. С детства она увлекалась музыкой и вокалом. В юные годы девушка пела в клубах. Первой её профессиональной группой стало трио I Preistorici.

Как появилась итальянская группа Ricchi e Poveri?

В середине 1960-х Анджела познакомилась с Анджело Сотджу, Франко Гатти и Мариной Оккиеной. Вместе они объединились в квартет Fama Medium и выступали на пляжах, исполняя популярные композиции известных коллективов того времени — The Mamas & the Papas, The Manhattan Transfer и других. Они аккомпанировали себе игрой на гитарах.

После прослушивания в Милане их продюсером стал Франко Калифано, который изменил название коллектива на Ricchi e Poveri.

Самые известные хиты Ricchi e Poveri?

Итальянская группа Ricchi e Poveri была очень популярной в 1970—1980-х годах. За свою историю она выпустила 18 студийных альбомов, последний из которых вышел в этом году — ReuniON. Среди их песен самые известные — Che sarà, Sarà perché ti amo и Mamma Maria.

Фото: fanart.tv