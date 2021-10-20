У кого именины сегодня?

Происхождение имени Алина

У имени Алина есть несколько версий происхождения. Так, по одной из них, это имя в переводе с латинского языка означает «другая», «чужая». В скандинавских странах оно считается формой имени Аделина, что значит «благородная», «великодушная», «величественная».

Также есть мнение, что Алина – это форма латинского имени Альбина, и переводится как «белая, светлая, светловолосая». В Шотландии имя Алина толкуют как «честная» и используют в качестве парного имени к мужскому имени Алистер.

Характер имени Алина

Считается, что Алина самолюбива, хитра и всегда стремится командовать. Также ей свойственны упрямство и нетерпимость. Женщина с таким именем часто бросается из одной крайности в другую. При этом Алина способна всё схватывать на лету, а её упорство позволяет достигать успеха в профессии. Она может стать хорошим инженером, музыкантом, врачом, журналистом или актрисой.

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