Сбой Facebook и очередной «уставший» мост: главные новости Одессы за 4 октября

В понедельник, 4 октября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях Одессы и Одесской области.
В одесских ковидных больницах уже нет мест в реанимациях
Поезд Одесса – Яссы (Румыния) хотят запустить уже в этом году
Что делать, если появились долги за газ «из воздуха»?
На одесском пляже поселился необычный морж
Одесский горсовет хочет забрать у арендаторов две локации в парке Шевченко
На Одесчине задержали беглого тракториста, угробившего ребенка
Мы разбирались Зачем нужны офшоры и насколько они законны?
В Одесской области может рухнуть крупный мост
В Одессе отправили за решетку агента ФСБ России
Почему Саакашвили вернулся в Грузию и что его теперь ожидает?
В Одессе не работали Facebook, Instagram и WhatsApp