Суд в Одессе вынес приговор жителю Одесской области Игорю Малоге, работавшему на Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Иностранного агента приговорили к пяти годам лишения свободы.

Агент ФСБ пошел на сделку с обвинением

Относительно мягкий приговор объясняется тем, что Малога пошел на сделку с обвинением, дал показания и признал вину.

Его признали виновным в преступлениях, предусмотренных частью 1 ст. 111, частью 1 ст. 258-3, частью 1 ст. 263 УК Украины («государственная измена», «участие в террористической организации» и «незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой»)

54-летний Игорь Малога родился в Татарбунарах. По данным следствия, в 2014 году он вступил в контакт с так называемым «министерством государственной безопасности ДНР», а в дальнейшем — и с сотрудниками федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ).

Шпионил за украинскими военными в Одессе

Малога передавал противнику информацию о воинских частях Вооруженных сил Украины, в частности о 73-м морском центре специальных операций имени атамана Антона Головатого ССО ВСУ. Кроме того, агент информировал кураторов об испытаниях украинских ракетных комплексов «Нептун» и «Ольха».

При обыске у агента нашли ручные гранаты РГД-5 и Ф-1, а также реактивную противотанковую гранату РПГ-22.

Малогу также обвиняли в подготовке похищения тогдашнего командующего Силами специальных операций генерал-лейтенанта Игоря Лунева и намерениях уничтожить самолет одной из стран НАТО, принимавших участие в совместных учениях с украинской армией.

Но в обвинительный акт эти эпизоды не попали — видимо, следствие не сумело найти доказательств.

Источник: «Думская»

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Фото «Думской»