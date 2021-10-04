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На Одесчине задержали беглого тракториста, устроившего смертельное ДТП

На Одесчине задержали беглого тракториста, устроившего смертельное ДТП

В Одесской области полицейские разыскали мужчину, который устроил ДТП, будучи за рулем трактора, отчего погиб ребенок, а после сбежал.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Трактор-«перевертыш» убил мальчишку

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Напомним, в субботу, 2 октября, в селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с прицепом. В момент происшествия в прицепе трактора находились пятеро мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. В результате аварии травмировался 9-летний ребенок – мальчик умер в карете скорой помощи. Другие подростки в ДТП не пострадали.

Как сообщают в соцсетях местные жители, дети решили подзаработать на сборе шляпок подсолнухов, и тракторист вез их в поле.

После ДТП водитель трактора сбежал, и правоохранители объявили его в розыск.

сбежавший тракторист2

Свой побег объяснил страхом

Как рассказали в полиции, мужчину, который вел нищенский образ жизни и приехал в это село в поисках заработка, более суток разыскивал весь личный состав территориального подразделения полиции, а также местные жители и представители общественности.

В итоге тракториста задержали в Яськах – о нем полицейским сообщили местные жители, которые узнали мужчину по ориентировкам в интернете.

Задержанный признался в причастности к ДТП, а свой побег с места аварии объяснил страхом.

Сейчас мужчина находится в районном управлении полиции, где с ним проводятся неотложные следственные действия. В рамках начатого досудебного расследования правоохранители будут выяснять, как он оказался за рулем чужого трактора и куда ехал с детьми.

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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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