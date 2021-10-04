С 4 октября 2021 перекрыто движение на мосту, который расположен на 37 километре дороги Измаил — Килия – Вилково (Т-16-07). Речь идет о мосте через канал Кофа на юге Одесской области.
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Одесской области.
Из-за аварийного состояния моста перекрыто движение для всех видов автотранспортных средств на мосту, который расположен на 37-м километре автомобильной дороги Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково недалеко от города Килия
— сказано в сообщении.
Ремонт моста начнут в 2022 году
В 2020 году Служба автомобильных дорог выступила заказчиком на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста. Сейчас проект, согласно которому будут выполняться ремонтные работы, находится на завершающей стадии проектирования.
Согласно проекту предусмотрены:
- устройства новой сборно-монолитной железобетонной плиты длиной 33 метра;
- устройства дополнительных свай для усиления моста;
- замена существующих балок на армированные балки;
- восстановления ригелей.
Сам ремонт запланирован на весну 2022 года.
В связи с закрытием движения по мосту, для водителей разработали схему объезда опасного объекта.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о том, что объявлен тендер на корректировку проектной документации по строительству мостового перехода через Сухой лиман. Мост расположен на автомобильной дороге М-27 Одесса-Черноморск. При его строительстве были допущены ошибки, в результате чего мост «поплыл».
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