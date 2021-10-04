Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области может рухнуть крупный мост

В Одесской области может рухнуть крупный мост

С 4 октября 2021 перекрыто движение на мосту, который расположен на 37 километре дороги Измаил — Килия – Вилково (Т-16-07). Речь идет о мосте через канал Кофа на юге Одесской области.

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Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Одесской области.

Из-за аварийного состояния моста перекрыто движение для всех видов автотранспортных средств на мосту, который расположен на 37-м километре автомобильной дороги Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково недалеко от города Килия

— сказано в сообщении.

мост, который может рухнуть

Ремонт моста начнут в 2022 году

В 2020 году Служба автомобильных дорог выступила заказчиком на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста. Сейчас проект, согласно которому будут выполняться ремонтные работы, находится на завершающей стадии проектирования.

Согласно проекту предусмотрены:

  • устройства новой сборно-монолитной железобетонной плиты длиной 33 метра;
  • устройства дополнительных свай для усиления моста;
  • замена существующих балок на армированные балки;
  • восстановления ригелей.

Сам ремонт запланирован на весну 2022 года.

В связи с закрытием движения по мосту, для водителей разработали схему объезда опасного объекта.

схема объезда

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о том, что объявлен тендер на корректировку проектной документации по строительству мостового перехода через Сухой лиман. Мост расположен на автомобильной дороге М-27 Одесса-Черноморск. При его строительстве были допущены ошибки, в результате чего мост «поплыл».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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