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Поезд Одесса – Яссы хотят запустить уже в этом году

Поезд Одесса – Яссы хотят запустить уже в этом году

Делегация одесских туроператоров посетила румынский город Яссы. В ходе двухдневной специальной ознакомительной программы одесситы посмотрели ключевые туристические достопримечательности и отели, которые лягут в основу туристического маршрута, связывающего наш город с Кишиневом и Яссами.

Туристическая панель

Соединить Румынию, Молдову и Украину

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Яссы – один из самых древних и красивых городов Румынии, замечательный пример того как можно создавать комфортный современный город, сохраняя памятники и дух старины. Прекрасные дворцы, древние храмы, зеленые оазисы парков и развитая туристическая инфраструктура сделают его желанным открытием для украинских туристов, делится впечатлениями президент Одесской ассоциации туроператоров и агентств Александр Грабовский.

президент Одесской ассоциации туроператоров и агентств Александр Грабовский

Выступает Александр Грабовский

В Румынии всерьез взялись за реализацию проекта туристического маршрута, который соединит Румынию, Молдову и Украину. Именно с этой целью и была создана экономическая миссия в состав которой вошли молдавская железная дорога, мэрия Ясс, Инвестиционное агентство Республики Молдова, Ассоциация Патроната индустрии туризма Республики Молдова, Национальный Институт развития и экспертизы проектов и Национальный офис виноградарства и вина Молдовы. С украинской стороны проектом будет заниматься мэрия Одессы. Ответная делегация румынской стороны планируется в октябре.

Как привлечь туристов?

Главным итогом работы Экономической миссии Молдова – Румыния – Украина стало создание рабочей группы по открытию железнодорожного сообщения Яссы — Одесса и разработка новых туристических программ Кишинев – Яссы — Одесса. Туристов должны привлечь удобным расписанием движения поездов с вагонами первого и второго класса.

Туристический автобус

«Это вдохновляющая и полезная инициатива, рука помощи железнодорожникам, турфирмам, и большая радость для путешественников»,

– так оценили готовящуюся новацию в румынской прессе.

Туристические предприятия Одесской Ассоциации туроператоров и агентств уже готовят новый тур с посещением Кишинева и Ясс. Первые туристы отправятся в Румынию уже в конце октября.

Туроператоры обещают невысокие цены и насыщенную двухдневную программу, с дегустациями и посещением исторических достопримечательностей, а также быстрое прохождение всех формальностей на границе.

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Фото Александра Грабовского

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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