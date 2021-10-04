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Одесский горсовет хочет забрать у арендаторов две локации в парке Шевченко

Одесский горсовет хочет забрать у арендаторов две локации в парке Шевченко

Одесский городской совет намерен вернуть в коммунальную собственность две локации в парке Шевченко, чтобы обустроить там общественное пространство. Сейчас эти объекты арендуют коммерсанты.

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Об этом сообщил заместитель директора городского департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров на сегодняшнем аппаратном совещании в мэрии.

В суд – за квадратными метрами

По данным Ахмерова, фирма «Магвай» снимала у города помещение площадью 86,7 квадратных метров по улице Маразлиевской, 1/4 и использовала его под склад.

По информации горсовета, чиновники отказали компании «Магвай» в продлении договора аренды и ранее исключили объекты из списка малой приватизации. Однако предприниматели обратились в суд, чтобы заставить мэрию провести соответствующий аукцион и вернуть себе эти квадратные метры.

Вернуть городу бельгийскую остановку

Кроме того, горсовет, намерен вернуть в коммунальную собственность старинный павильон бывшей трамвайной (бельгийской) остановки площадью 102,4 квадратных метра, расположенный на центральной аллее парка по адресу: Маразлиевская, 1/5. Здесь арендаторы обустроили кафетерий. Срок аренды договора заканчивается 29 февраля 2022 года. Горсовет планирует передать это строение департаменту культуры и туризма.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о следах давней выставки в парке Шевченко.

Еще больше об одесских парках:

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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