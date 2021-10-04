В одесских ковидных больницах уже нет мест в реанимациях

По данным волонтеров, помогающих медика бороться с коронавирусом в больницах Одессы закончились места в реанимациях для больных COVID-19.
Об этом сообщила руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова.
Реаниматологов «докупить» невозможно
По словам волонтера, если в прошлом году не хватало кислородного оборудования и аппаратов искусственной вентиляции лёгких, то теперь не хватает специалистов, которые могут использовать это оборудование.
Итак, на данный момент мест в реанимациях для тяжёлых пациентов нет. ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет. Вот только не будем забывать, что в прошлом году ИВЛ накупили овердофига, а вот реаниматологов «докупить» невозможно. А сам по себе аппарат в больнице ровным счётом ничего не значит- на нем кто-то должен работать,
— написала Катерина Ножевникова.
Волонтер приволит пример, что за сутки сегодня госпитализировано по стране почти 1000 человек. Это три средних больницы. Сейчас в Харькове пациентов везут в область, потому что мест в городских больницах нет, они заполнены на сто процентов.
И, по мнению Катерины Ножевниковой, все города-миллионики пойдут по такому же пути.
Поэтому она еще раз призывает все одесситов вакцинироваться от COVID-19, носить респираторы и маски, соблюдать социальную дистанцию.
Адреса пунктов вакцинации
- переулок Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky
- улица Семена Палия, 125-Б, ТРЦ «DEPOt», 2 этаж
- улица Давида Ойстраха 32, ТРЦ «Сити-центр-Котовский»
- улица Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й этаж)
- проспект Небесной сотни 2, ТРЦ «Сити-центр»
- площадь Деревянка, 1, издательство «Черноморье»
- улица Левитана 62, поликлиника №20;
- улица Болгарская, 38, поликлиника №1
- улица Академика Гаркавого, 2, КНП №10
- Фонтанская дорога 30/32, ЦПСМД №3;
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