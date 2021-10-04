В Одессе не работают Facebook, Instagram и WhatsApp

В понедельник, 4 октября, наблюдаются сбои в работе популярных соцсетей и мессенджеров Facebook, Instagram и WhatsApp.
Как сообщила пресс-служба Facebook, сбой в работе сайтов и приложений компании имеет глобальный характер. Его последствия ощущают и пользователи в Одессе.
ФБ-группа «Одесской Жизни» недоступна
К сожалению, не доступна сейчас и группа «Одесской Жизни» в Facebook.
Как сообщает портал Downdetector, в целом на работу Facebook и других сервисов сервисов по всему миру пожаловалась уже почти 100 тысяч человек.
Сначала браузерная версия и мобильное приложение Facebook просто не обновлялись, сейчас в Одессе стало и вовсе невозможно зайти на Facebook через браузер.
Сообщается также о перебоях в работе такого сервиса как TikTok.
Соцсети «упали» по всему миру
Кроме Украины на перебои в работе соцсетей жалуются жители США, России, Великобритании, Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.
Руководство компании Facebook заявляет, что знает о неполадках и работает над их исправлением. Пользователям же предлагается просто подождать.
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