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Почему Саакашвили вернулся в Грузию и что его теперь ожидает?

Почему Саакашвили вернулся в Грузию и что его теперь ожидает?

Михаил Саакашвили неожиданно вернулся в Грузию и был задержан. Несколько лет назад его там заочно приговорили к тюремному сроку, поэтому добровольного возвращения политика никто не ждал.

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Давайте разберемся, зачем Михаил Саакашвили вернулся на родину и что его может ожидать.

Зачем Михаил Саакашвили вернулся в Грузию?

О своем желании вернуться на родину, бывший глава Одесской обладминистрации говорил всегда. Но с 2012 у власти в Грузии постоянно были политические оппоненты Саакашвили из партии «Грузинская мечта». Они открыто говорили, что появление Саакашвили в Грузии нежелательно. Тем более, что на него там возбуждено несколько уголовных дел, которые Саакашвили называет политическим преследованием.

27 сентября 2021 года Саакашвили заявил, что обязательно вернется в Грузию 2 октября. На эту дату назначены выборы в местные органы власти.

По словам Саакашвили, на этих выборах должна решиться судьба Грузии и он не может наблюдать за процессом со стороны. Он призвал грузин придти на выборы и проголосовать. А после того, как закроются избирательные участки — необходимо выйти на улицу и «защитить завоеванную победу», заявил политик.

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Почему местные выборы в Грузии такие важные? Что в них такого?

Грузинская оппозиция называла эти местные выборы — референдумом. В зависимости от их результатов многое могло измениться.

В прошлом году в Грузии был политический кризис, связанный с выборами в парламент. Тогда после результатов первого тура, оппозиционные политики отказались от дальнейшего участия и призвали своих сторонников не ходить на избирательные участки.

При содействии европейцев, правящая партия и оппозиция подписали документ, согласно которому в 2022 году могут состояться досрочные парламентские выборы. Но при одном условии — если «Грузинская мечта» не сможет набрать 43% на муниципальных выборах.

Несмотря на то, что «Грузинская мечта» впоследствии отказалась от этих договоренностей, оппозиция считает, что все осталось в силе. Именно поэтому эти муниципальные выборы имели важное значение для оппозиционеров из партии Единое национальное движение.

Почему местные выборы в Грузии такие важные?

Выборы в Грузии. Фото: aa.com.tr

План Саакашвили сработал?

Смотря, что считать его планом. Если речь о массовых демонстрациях после выборов — то их не было. А если Саакашвили хотел расшевелить оппозицию и грузинское общество, то ему это удалось. Сейчас в Грузии все только и говорят о приезде и дальнейшей судьбе Саакашвили.

Согласно предварительным подсчетам, правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу, набрав более 48% голосов. Оппозиционеры из Единого национального движения заняли второе место.

Но в Грузии своя специфика — например, в Тбилиси и других крупных городах будет второй тур выборов мэра. И оппозиция намерена серьезно подготовиться к этой битве, пока Саакашвили находится в тюрьме. Его приезд вдохновил многих грузин.

Что грозит Саакашвили?

В Грузии против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел:

  • за незаконное пересечение границы
  • за разгон митинга в Тбилиси
  • за разгром телеканала «Имеди»
  • за растрату бюджетных средств
  • за незаконное завладение имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили

Еще по нескольким уголовным делам Саакашвили заочно осудили на 6 лет лишения свободы в 2018 году. Решением судов трех инстанций его признали виновным в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили.

Задержание Саакашвили

Саакашвили задержали в Грузии. Фото: wgn-tv

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уже заявил в своем выступлении, что никто на планете не сможет убедить грузинские власти освободить Саакашвили. Он должен полностью отбыть наказание в грузинской тюрьме, а потом может возвращаться в Украину, подчеркнул премьер.

Таким образом, если Саакашвили не обменяют или досрочно не выпустят, то по другим уголовным делам его ожидают судебные разбирательства.

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Фото: korrespondent.net

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Редакция ПРОФИЛЬ

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