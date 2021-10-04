Мировые лидеры, топ-чиновники и звезды шоу-бизнеса оказались в центре скандала из-за утечки документов по офшорным данным. Среди них Зеленский, Путин, Тони Блэр, Элтон Джон, Хулио Иглесиас и другие знаменитости.

Секретные сделки и тайные счета влиятельных людей попали в руки журналистов. Проект по изучению этих данных называется Pandora Papers.

Согласно опубликованным документам, богатые и влиятельные люди со всего мира используют подставные компании для покупки квартир, яхт, драгоценностей и картин известных художников. И все это происходит через офшоры.

Давайте разберемся, что такое офшоры и каким образом богатые люди их используют.

Что такое офшор? Это рай для богатых?

Если бы не утечки данных, то офшор и правда можно назвать раем для миллионеров. В переводе с английского offshore означает вне берега или вне границ. Это такая страна или территория, которая дает иностранцам особые условия для бизнеса. Например, очень низкие налоги на прибыль, а также возможность не раскрывать истинных владельцев компании (бенефициаров).

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Бизнесмены и политики регистрируют компании в офшорах на льготных условиях, а в обмен платят местным юридическим фирмам (регистраторам) фиксированную сумму за услуги. Местные власти не «лезут» в дела иностранных бизнесменов, и не интересуются происхождением денег.

Всего в мире более 100 офшоров. Самые популярные государства:

Виргинские Острова

Кипр

Сейшелы

Белиз

Швейцария

Панама

Гонконг

Кому нужны офшоры?

В офшоры люди уходят по разным причинам, не обязательно это связано с налогами. Иметь компанию в офшоре или счет в офшорном банке — это не преступление. Если человек не занимается отмыванием денег, не уклоняется от уплаты налогов и не связан с коррупцией у себя на родине, то с точки зрения закона все в порядке.

Офшорные компании часто создают, чтобы защитить свои деньги от кредиторов, адвокатов, истцов, членов семьи или бывших супругов. У банкиров даже есть поговорка: «Это законно? — Да. Это морально? — Спросите у священника». Как видно из массива документов Pandora Papers, очень многие известные люди хотят скрыть свои реальные доходы. От кого они их скрывают — это уже другой вопрос.

Кроме того, многие бизнесмены не хотят держать деньги у себя на родине, потому что боятся рейдерских атак или вмешательства государства. Обычно так бывает в странах с нестабильной экономикой. Поэтому бизнес переводят в офшор.

Какие бывают схемы в офшорах? Как туда попадают деньги?

Есть несколько офшорных схем. Известные люди и звезды шоу-бизнеса, как правило, работают по контрактам и получают крупные суммы в виде роялти. Это специальное вознаграждение за патенты, авторские права, процент от продаж и кассовых сборов. Эти роялти можно выводить напрямую в офшор. Это же относится к дивидендам от акций или оплате за услуги.

Другой способ зачисления денег в офшоры — денежные переводы от других офшорных компаний. Их сложнее отследить из-за секретности. В цепочке может быть несколько подставных фирм.

С офшорами как-то борются?

Пытаются бороться. В основном из-за отмывания денег и финансирования терроризма. Евросоюз и Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) регулярно публикуют так называемые «серые» и «черные» списки офшоров.

Украинские банки и контролирующие организации отслеживают финансовые операции, и если компания находится в офшорном списке, то к денежной транзакции присматриваются более пристально. Это называется финансовый мониторинг.

Банки даже могут приостанавливать финансовые операции и замораживать деньги на 2 рабочих дня, если есть какие-либо подозрения. Если в цепочке будет фирма из офшора, то всю сделку и всех контрагентов будут проверять. Это сделано, чтобы люди меньше пользовались офшорами и несли репутационные риски.

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