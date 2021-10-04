На одесском пляже поселился необычный морж (фото)

На пляже Ланжерон в Одессе «поселился» самый большой в Украине морж из песка. Над созданием скульптуры трудились одесский скульптор, мастер песочных инсталляций Ирина Загайчук и члены клуба «Моржи Одессы».

Размер песочного гиганта – 6,5 х 1,10 х 1,5 м. На его создание понадобилось 3 тонны песка и 5 часов сплоченной работы около 50 человек. Но результат того стоил.

Акция для моржей-новичков

Как рассказал руководитель клуба «Моржи Одессы» Дмитрий Юркин, создание скульптуры приурочено ко Дню моря. Она будет способствовать популяризации закаливания и здорового образа жизни.

Он также добавил, что, хотя сезон моржевания стартовал на прошлых выходных, для бывалых моржей вода еще достаточно теплая – еще целых 16 градусов. А прошедшая акция предназначалась для новичков – чтобы они могли втянуться и зарядиться положительными эмоциями.

А по словам Ирины Загайчук, моржа изготовили из морского песка, а он гораздо «капризнее», чем речной, из которого обычно лепят песочные скульптуры.

«В моей практике фигура такого размера впервые на побережье Черного моря»,

– призналась скульптор.

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Фото с Facebook-страницы Ирины Загайчук