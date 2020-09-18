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Рош ха-Шана: иудеи начинают отмечать один из главных религиозных праздников

Рош ха-Шана: иудеи начинают отмечать один из главных религиозных праздников

В пятницу вечером иудеи мира начнут праздновать новый год по иудейскому календарю – Рош ха-Шана.

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Рош ха-Шана переводится с иврита как “начало года”, поэтому этот праздник называют еще «Главой года».

Считается, что именно в этот день, на шестой день творения Господь создал и первого человека – Адама. На Рош ха-Шана провозглашается царство Бога над всем живым. Иудеи верят, что каждый год в эти священные дни Всевышний совершает суд над человечеством, определяя, что должно произойти с каждым в грядущем году: кому – разбогатеть, кому – обанкротиться, кому жениться, а кому и умереть. Это время духовного отчета за прошлый год и обязательств измениться к лучшему в будущем.

Одним из главных атрибутов этого праздника является шофар – полый бараний рог, трубные звуки которого устойчиво ассоциируются с Рош ха-Шана.

На праздничном столе иудеев в эти дни можно увидеть сладости, мед (чтобы год был «сладким»), рыбью или баранью голову (чтобы быть «во главе», а не в хвосте), морковь кружочками – по форме и цвету напоминающую золотые монетки, богатство; овощи и фрукты – в знак надежды на обильный урожай.

С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, которые еще называют «страшными и великими», а заканчиваются они главным и торжественным иудейским праздником Йом-Кипур ( «Судный день»).

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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