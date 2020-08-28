Новости Одессы и Одесской области

В аэропорту Одессы застряли хасиды (видео)

В аэропорту Одессы застряли хасиды (видео)

Сотни хасидов – религиозных паломников из Израиля и других стран мира прилетели в украинские аэропорты, но не могут покинуть зону контроля. Хасидов держат в аэропортах Киева, Одессы, Запорожья.

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Об этом в соцсети сообщил руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаэль Ткач.

“Пока что неизвестна причина, по которой граждан Израиля удерживают в аэропортах, но есть информация о том, что им не предоставили еду и воду”, – пишет Ткач.

🇺🇦2020

Gepostet von ‎חיים חזין‎ am Donnerstag, 27. August 2020

Маленька дитина плаче на кордоні в Одесі ￼￼ кілька годин, хоче їсти та пити, але це нікого не цікавить.

Gepostet von ‎חיים חזין‎ am Donnerstag, 27. August 2020

При этом в Украине уже начал действовать запрет на въезд иностранцев. Он вступил в силу с полуночи пятницы, 28 августа, в связи с распространением коронавируса.

Хасиды ежегодно приезжают в Умань Винницкой области на могилу цадика Нахмана. Обычно они начинают прибывать за несколько дней до праздника Рош Ха-Шана, который припадает на конец сентября – начало октября. В этом году приехали раньше. Видимо, хотели проскочить до закрытия границ.

Ранее официальные власти Украины заявляли что массового паломничества хасидов в Умань в этом году не будет.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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