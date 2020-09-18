В Одессе откроют болгарскую школу

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет “Интерфакс-Украина“.

Мы говорим о более чем 200 тысяч человек и наибольшей болгарской общине в мире. Я хочу сейчас очень четко заявить, что украинские болгары являются частью национального богатства Украины и неотъемлемой составляющей нашего общества. Мы договорились с коллегой в конструктивном духе решать все вопросы, связанные с образованием, как на украинском языке в Болгарии, так и на болгарском языке в Украине. и сегодня, для того чтобы этот процесс стал очень практичным, мы договорились и ускоряем открытия Украинского культурного центра в Софии и Болгарской средней школы в Одессе, – заявил Дмитрий Кулеба во время брифинга с главой МИД Болгарии в Киеве.

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