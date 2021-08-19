Революция в школьных столовых и управа на автохама: главные новости Одессы за 18 августа

В среду, 18 августа 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

В одесских школах детям предложат революционное питание: теперь при наличии медицинских показаний школьники смогут получать безглютеновые и безлактозные обеды.

Между тем, чиновники Одесской облгосадминистрации предлагают перенести начало учебного года на 20 сентября, мотивируя это стремлением продлить «бархатный» сезон.

Детский центр «Молодая гвардия» закрывают: по последним данным, COVID-19 выявили у 53 человек.

На пляжах Одессы отдыхающие могли наблюдать «нашествие» военных вертолетов и кораблей. Это удивило и испугало некоторых туристов, но повода для паники нет.

На одесской Греческой площади, в самой ее центрально-знойной части, в районе давно не работающего фонтана и «знаменитых» световых качелей обустраивается что-то вроде зоны отдыха.

На трамвайной остановке возле Привоза водитель автомобиля не остановился, когда трамвай начал посадку-высадку пассажиров, и поехал прямо на людей. Возмущенные горожане наказали автохама.

В Одесской области отремонтировали дорогу, соединяющую курортные села Шабо, Сергеевку, Чабанское, Вольное, Приморское и Курортное в Белгород-Днестровском районе.

Фото: 112.ua