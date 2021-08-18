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Лагерь «Молодая гвардия» закрывают: там свирепствует коронавирус

Лагерь «Молодая гвардия» закрывают: там свирепствует коронавирус

По последним данным COVID-19 выявлен у 53 человек. Поэтому центр временно закроют.

Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров на брифинге, посвященном вспышке коронавируса в “Молодой гвардии”.

При этом у 33 заболевших подозревают особенно опасный штамм «Дельта». Из заразившихся ковидом 53 человек – 50 детей и трое взрослых.

Госпитализировано 4 ребенка и еще двоих отправят в больницу сегодня. Основанием для этого служит повышенная температура. Госпитализирую тех, у кого она поднимается выше отметки 37,7 градусов.

На карантине находятся 494 ребенка. Все они проживали в корпусе «Звездный», где и произошла вспышка коронавируса. Им предстоит провести в изоляции 14 дней, как и работникам лагеря, контактировавших с заразившимися.

Общее число детей, отдыхающих сейчас в «Молодой гвардии» – 1058. В лагере работают 500 человек. Почти половина из них – 230, провакцинированы.

Дети заехали на смены 7 августа. 12-го появились симптомы у первых заболевших. После чего всем детям и сотрудникам провели тесты на COVID-19.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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