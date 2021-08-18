Одессу «атаковали» вертолеты и военные корабли – что происходит? (фото)

Сегодня одесситы и гости города могли наблюдать «нашествие» военных вертолетов и кораблей. Это удивило и испугало некоторых туристов.

«Какое-то сегодня военное море», – цитирует одного из очевидцев Телеграм-канал «Курс Одесса».

Однако, как выяснилось, ничего страшного на самом деле не происходит: просто в Одессе полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Независимости Украины.

Так, в одесском заливе оттачивают свои умения все виды войск.

А на Ланжероне вовсю репетирует военный оркестр:

Ранее мы рассказывали, как в Одессе отметят День Независимости.

Фото скриншоты с видео Телеграм-канала «Курс Одесса»