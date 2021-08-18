Одессу «атаковали» вертолеты и военные корабли – что происходит? (фото)

Сегодня одесситы и гости города могли наблюдать «нашествие» военных вертолетов и кораблей. Это удивило и испугало некоторых туристов.
«Какое-то сегодня военное море», – цитирует одного из очевидцев Телеграм-канал «Курс Одесса».
Однако, как выяснилось, ничего страшного на самом деле не происходит: просто в Одессе полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Независимости Украины.
Так, в одесском заливе оттачивают свои умения все виды войск.
А на Ланжероне вовсю репетирует военный оркестр:
Ранее мы рассказывали, как в Одессе отметят День Независимости.
Фото скриншоты с видео Телеграм-канала «Курс Одесса»