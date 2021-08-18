В одесских школах детям предложат революционное питание: что за особое меню?

Теперь при наличии медицинских показаний школьники смогут получать гезглютеновые и безлактозные обеды.

Об этом рассказала руководитель муниципального департамента образования Елена Буйневич.

Питаться по новому меню с первого сентября смогут дети во всех муниципальных школах Малиновского и Киевского районов. В Приморском и Суворовском такая возможность появится чуть позже.

В этих двух районах гарантировано с 1 сентября будет доступно безглютеновое и безлактозное питание. В Суворовском и Приморском мы завершаем внедрение такого новшества. Поэтому надеемся, что вскоре по всему городу мы сможем предоставить детям такую услугу,

– рассказала Буйневич

Сейчас в городском совете рассматривают вопрос, понадобятся ли справки от врача о необходимости особой диеты, исключающей глютен и лактозу, или будет достаточно заявления родителей.

При этом Елена Буйневич отметила, что диетологи категорически против того, чтобы всех детей ограничивали в обычных продуктах, содержащих глютен и лактозу.

Но я хочу отметить, что такой услугой должны пользоваться только те дети, которым она необходима, так как врачи категорически не рекомендуют ограничивать употребление детьми каких-либо продуктов,

– отметила чиновник.

Ранее “Одесская Жизнь ” рассказывала о новом школьном меню, и чем кормят детей сегодня?