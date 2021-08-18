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Одесситы жестко наказали автохама: тот ехал прямо на людей (видео)

Одесситы жестко наказали автохама: тот ехал прямо на людей (видео)

На трамвайной остановке возле Привоза водитель автомобиля не остановился, когда трамвай начал посадку-высадку пассажиров, и поехал прямо на людей. Возмущенные горожане разбили ему за это стекло в машине.

На опубликованном в интернете видео видно, как вмиг присмиревший автомобилист лишь смотрит вслед уезжающему трамваю и упавшим голосом повторяет: «Ну стекло зачем же разбивать».

А вышедшие из трамвая бабушки не устают ему объяснять, что он «сам виноват».

Инцидент произошел на трамвайной остановке у одесского рынка Привоз. В этом месте трамвайные пути совмещены с проезжей частью для автомобилей.

Кто разбил стекло – неизвестно. В сети есть версия, что это был водитель трамвая, но «Одесская жизнь» побеседовала с очевидицей случившегося. Одесситка рассказала, что случилась большая сутолока, возмущенные люди набросились на автомобиль, и кто именно разбил стекло, неясно.

По крайней мере трамвай спокойно поехал по маршруту дальше. Сделай это вагоновожатый, вряд ли водитель автомобиля так спокойно отпустил бы его.

По правилам дорожного движения (ПДД) водитель автомобиля, видя, что общественный транспорт остановился для посадки-высадки пассажиров, обязан остановиться и дождаться, ее завершения.

В этом случае водитель Nissan Almera эти требования ПДД не выполнил, за что его и постигла мгновенная карма: он лишился заднего стекла на своем автомобиле. Приобрести и установить которое, кстати, стоит дороже, чем лобовое.

Ранее “Одесская жизнь” писала о нападении автохама на вагоновожатую: В Одессе автохам избил водителя трамвая: обнародовано видео нападения (видео)

Видео 7 канала; фото Dreamstime

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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