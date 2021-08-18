В Одесской области дорожники похвасталась новой дорогой в Сергеевку: было – стало

Служба автомобильных дорог в Одесской области отрапортовала о завершены ремонтные работы на дороге Т-16-10 / Н-33 / – Приморское-Желтый Яр-Татарбунары на участке от 0-го до 12-го километра в Белгород – Днестровском районе.

В сообщении службы сказано, что эта дорога очень важна для туристического направления – она ​​соединяет курортные села Шабо, Сергеевку, Чабанское, Вольное, Приморское и Курортное в Белгород-Днестровском районе.

Отремонтированный участок соединили другим, отремонтированным годом ранее, протяженностью 15 км: от с. Чабанское до с. Курортное.

В этой местности, благодаря географическому расположению в сочетании с мягким климатом, сконцентрировано большое число санаториев, детских лагерей и парков отдыха.

В службе автодорог заявляют, что теперь, благодаря качественному ремонту дороги, еще больше украинцев откроют для себя великолепные достопримечательности на юге Одесской области.

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