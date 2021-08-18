Вместо фонтана: на одесской Греческой площади обустраивают новшество для отдыха (фото)

На одесской Греческой площади, в самой ее центрально-знойной части, в районе давно не работающего фонтана и «знаменитых» световых качелей обустраивается что-то вроде зоны отдыха. Добавим – жаркого отдыха.

Итак, здесь уже можно посидеть на скамье под тентом и насладиться деревьями в мега-«кадках». Часть лавочек – без тента, зато новенькие.

Что касается тентов, то они «слабенькие», тень создают только видимую, а место для установки выбрано ну очень жаркое. Греческая площадь в разгар летнего зноя – то еще удовольствие, по ней разве что пробежаться можно, а никак не присесть.

Зато деревца теперь здесь появились. Тени никак не дают, а глазу приятно. Опять же, часть из этих деревьев установлены в фонтане – том самом, частично разбитом и уже давным-давно не бьющим охлаждающими струями водички.

Что касается светящихся качелей, то по причине солнцепека они сейчас пустуют. Но видно, что ими пользуются часто: измараны вдоль и поперек.

Это то, что мы увидели в первой половине сегодняшнего дня. Обустройство зоны отдыха на Греческой еще продолжается. Может, и еще что-то появится или изменится.

Напомним, конец прошлого года и начало нынешнего обозначился на Греческой площади установкой там катка.

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