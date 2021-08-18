В Одесской ОГА предлагают перенести начало учебного года – хотят продлить «бархатный» сезон

Чиновники Одесской облгосадминистрации (ОГА) предлагают перенести начало учебного года на 20 сентября, мотивируя это стремлением продлить «бархатный» сезон и получить большую прибыль от туризма.

Об этом шла речь на состоявшемся накануне заседании областного научно-экспертного совета, передает пресс-служба ОГА.

Так, по словам директора департамента экономической политики и стратегического планирования ОГА Дмитрия Радулова, из-за изменений климата туристы предпочитают отдыхать в Одесской области в сентябре.

«Исторически сложилось, что курортный сезон в Одесской области обычно начинался с середины мая. Однако несколько последних лет наблюдается тенденция изменения климатических условий: май и июнь сопровождаются частыми осадками, ветрами и отсутствием тепла, а вот как раз в сентябре для туристов – «бархатный сезон» – лучшее время отдыха в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, – заявил Радулов.

При этом он добавил, что в этом году открытие курортного сезона не сопровождается туристическим бумом. Чиновник полагает, что продление официального туристического сезона и использование «бархатного сезона» увеличит поступления в бюджеты и предоставит рабочие места тысячам жителей области.

«В связи с указанным актуальным и очень важным для экономического и туристического развития является продолжение летнего периода отдыха, в том числе, при помощи переноса начала учебного процесса», – добавил Радулов.

Как отмечают в ОГА, по предварительным расчетам Института проблем рынка, в течение сентября 2021 года приморские регионы могут дополнительно получить около 600 млн грн, из которых 50% придется на Одесскую область.

В этой связи в Одесской ОГА предлагают пересмотреть «пиковые» туристические месяцы отдыха и продлить летний сезон до 20 сентября, что требует соответствующих изменений в Закон Украины «О среднем образовании», согласно которому учебный процесс в учреждениях среднего образования должен длиться не менее 175 учебных дней.

В ОГА утверждают, что подобная практика имеет место в Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии и США.

Данную инициативу уже поддержали некоторые парламентарии от Одесской области, а также руководство Николаевской и Херсонской ОГА.

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