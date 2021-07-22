Революция в Аркадии, первый в стране пират и «кислотная» угроза: главные события Одессы 21 июля

В среду, 21 июля 2021 года, «Одесской жизни» стали известны такие важные и просто интересные новости Одессы и не только.

В одесской Аркадии готовят «дорожную революцию»: улицы Генуэзскую и Посмитного ждет капитальный ремонт.

Служба безопасности Украины задержала гражданина Украины, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение.

Бывший владелец попытался вернуть танкер «Делфи», затонувший у одесского пляжа. Но эта попытка эта оказалась безуспешной.

Стены одесского офиса общественной организации «Ассоциация ЛГБТ «Лига» обклеили гомофобными листовками.

В Одессе отец довел до анорексии своего 16-летнего сына. Мужчина рассказал, что таким образом «лечил» ребенка от «порчи».

А еще мы выясняли, грозит ли одесситам кислотный дождь и соблюдают ли одесситы требования «зеленой» зоны карантина.

Фото Украинского гидрометцентра