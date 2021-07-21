Одессит морил голодом сына, изгоняя «порчу» – подробности резонансного ЧП (видео)

В Одессе отец довел до анорексии своего 16-летнего сына. Мужчина рассказал, что таким образом «лечил» ребенка от «порчи».

Напомним, 19 июля в одесскую городскую больницу доставили 16-летнего парня с обезвоживанием и дефицитом веса. Увидев его, медики ужаснулись: подросток весил всего 28 килограммов, а тело его было покрыто многочисленными гематомами. Сейчас ребенка спасают в реанимации.

Журналистам удалось застать в больнице отца мальчика, и тот поведал, как довел сына до такого состояния.

Отец ребенка утверждает, что мальчик родился с проблемами здоровья, а якобы после прививки в полтора года перестал разговаривать. Первые годы жизни ребенка родители ходили по врачам, но, так как диагноз медики поставить не могли, обратились к нетрадиционной медицине.

«Ходили по бабушкам-дедушкам – все говорили, что это порча на смерть», – рассказал отец доведенного до истощения подростка.

В 2010 году родители пошли в церковь, где встретили «святого старца» отца Иону, который приказал семье отказаться от пищи животного происхождения, и проводить некий «обряд помазания».

Больше подробностей – на видео:

Семья живет в центре города, в доме вместе с дедушкой и бабушкой. По словам соседей, мальчик никогда не выходил на улицу, и они даже не догадывались о его существовании. Родителей они охарактеризовали как «очень замкнутых и неприветливых». А бабушка мальчика рассказала, что мать мальчика, ее дочь, сейчас находится в психиатрической больнице, потому что пыталась покончить с собой. Внук в школу не ходил, был на дистанционном обучении. Методики «лечения» ребенка бабушка не одобряла, и даже втихаря подкармливала внука.

Тем не менее, на учете в социальных службах семья никогда не состояла. Но после того, что произошло, соцслужба собирается подавать в суд, чтобы изъять ребенка из семьи.

Как рассказал заведующий реанимационным отделением Одесской областной детской больницы Владимир Босенко, на данный момент после проведения соответствующей терапии состояние ребенка стабилизировалось. Сегодня его начали его кормить через зонд. Прогнозы делать пока рано, но выглядит парень уже намного лучше.

А на «верующего» отца подростка в полиции открыли уголовное производство за злостное невыполнение родительских обязанностей. Ему может грозить до 5 лет тюрьмы.

Источник: УСИ

Фото: пресс-служба ГУНП в Одесской области