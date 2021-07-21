СБУ задержала первого «официального пирата» в Украине (видео)

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала гражданина Украины, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, это первый в истории Украины случай, когда обвиняемому сообщили о подозрении в пиратстве.

По информации СБУ, первым «официальным пиратом» Украины оказался житель Николаевской области. Он устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов. Но вместо того, чтобы охранять судно, он сам захватил его.

Угрожая оружием капитану корабля, пират заявил команде, что он требует изменения курса судна и денежное вознаграждение в размере 500 тыс. долларов. Начались переговоры с менеджерами компании судовладельца, которые продолжались четыре дня.

Представителям судоходной компании удалось за 6 тыс. долларов уговорить преступника сдать оружие и разблокировать судно. Но когда тот вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз пират потребовал 100 тыс. долларов. В противном случае он угрожал выбросить все оружие за борт.

Компания отказалась выплачивать выкуп. Преступник успел выбросить часть оружия, а затем его остановили силой. Но поскольку события происходили в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности (в нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одного государства).

Сотрудникам СБУ удалось задержать пирата уже в Украине. В ходе спецоперации его разоблачили в Николаеве. С момента приезда на родину он несколько раз менял паспорта и места жительства.

Сейчас ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 446 УК Украины, то есть в пиратстве, а именно – применении насилия и ограблении экипажа морского судна. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Источник: пресс-служба СБУ

Фото и видео: СБУ