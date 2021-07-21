Новости Одессы и Одесской области

В Аркадии готовят «дорожную революцию»: чего ждать одесситам

В Аркадии готовят «дорожную революцию»: чего ждать одесситам

Улицы Генуэзскую и Посмитного ждет капитальный ремонт.

Первые подробности раскрыл член транспортной комиссии Одесского городского совета Петр Обухов.

Пока в планах у городских властей добавить к ул. Генуэзской две полосу, чтобы она стала 4-х полосной (для этого придется срезать часть склона перед санаторием «Молдова»), и одну к ул. Посмитного (станет 3-х полосной).

Но точно еще не известно, добавятся ли на улицах новые полосы. В городском управлении транспорта такую идею поддерживают. Но есть опасения, что новые полосы превратятся в парковку, и тогда эффекта от них не будет. Сотни миллионов гривен будут потрачены зря.

Строительная компания «Будова» запланировала провести транспортное моделирование улиц и поделиться его результатами с городским властями. Уже после получения его результатов и будут решать, расширять эти улицы, или нет.

Но что точно появится, это дополнительные полосы перед перекрестком ул. Посмитного, Фонтанской дороги и ул. Чубаевской. Так автомобили смогут поворачивать в разные стороны без заторов.

Выезды на ул. Генуэзскую и ул. Посмитного из межквартальных проездов будут приподнятыми – на одном уровне с тротуарами. Это создаст комфорт для маломобильных пешеходов, тротуар будет все время на одном уровне. А водителей вынудит снижать скорость, что повысит безопасность.

Также Петр Обухов отметил, что приложит все силы, чтобы линия 5-го трамвая на Генуэзской осталась выделенной. Сколько не расширяй дорогу, но одни частные автомобили не справятся с перевозкой населения этого разросшегося района. Депутат привел пример: за 1 час на автомобилях по дороге могут проехать 1000 человек, а трамваи перевезут 22000. Потому приоритетным видом транспорта в Аркадии должен стать именно трамвай, который надо сделать скоростным.

Ранее мы писали, что скоро закончат ремонт Екатерининской у Привоза: водителей и пешеходов ждут сюрпризы

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить