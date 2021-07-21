В Аркадии готовят «дорожную революцию»: чего ждать одесситам

Первые подробности раскрыл член транспортной комиссии Одесского городского совета Петр Обухов.

Пока в планах у городских властей добавить к ул. Генуэзской две полосу, чтобы она стала 4-х полосной (для этого придется срезать часть склона перед санаторием «Молдова»), и одну к ул. Посмитного (станет 3-х полосной).

Но точно еще не известно, добавятся ли на улицах новые полосы. В городском управлении транспорта такую идею поддерживают. Но есть опасения, что новые полосы превратятся в парковку, и тогда эффекта от них не будет. Сотни миллионов гривен будут потрачены зря.

Строительная компания «Будова» запланировала провести транспортное моделирование улиц и поделиться его результатами с городским властями. Уже после получения его результатов и будут решать, расширять эти улицы, или нет.

Но что точно появится, это дополнительные полосы перед перекрестком ул. Посмитного, Фонтанской дороги и ул. Чубаевской. Так автомобили смогут поворачивать в разные стороны без заторов.

Выезды на ул. Генуэзскую и ул. Посмитного из межквартальных проездов будут приподнятыми – на одном уровне с тротуарами. Это создаст комфорт для маломобильных пешеходов, тротуар будет все время на одном уровне. А водителей вынудит снижать скорость, что повысит безопасность.

Также Петр Обухов отметил, что приложит все силы, чтобы линия 5-го трамвая на Генуэзской осталась выделенной. Сколько не расширяй дорогу, но одни частные автомобили не справятся с перевозкой населения этого разросшегося района. Депутат привел пример: за 1 час на автомобилях по дороге могут проехать 1000 человек, а трамваи перевезут 22000. Потому приоритетным видом транспорта в Аркадии должен стать именно трамвай, который надо сделать скоростным.

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