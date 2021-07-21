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Одесская область в шаге от «желтой» зоны карантина – но понимают ли это люди? (фоторепортаж)

Одесская область в шаге от «желтой» зоны карантина – но понимают ли это люди? (фоторепортаж)

Показатели Одесской области по уровню эпидемической безопасности в связи с эпидемией COVID-19 превысили норму «зеленой» зоны.

Такие данные приводит Минздрав Украины.

Так, по состоянию на 20 июля, показатель госпитализации «коронавирусных» больных или подозрением на COVID-19 в регионе области составил 50,3%. А это выше, чем установлено для «зеленой» зоны карантина.

Следует отметить, что остальные данные эпидемиологической безопасности остаются в пределах нормы, и Одесская область, как и другие регионы страны, пока остается в «зеленой» зоне. Тем не менее, напомним, что если еще хоть один показатель превысит установленные рамки, Одесская область перейдет в «желтую» зону.

уровень эпидемической безопасности

Но понимают ли это одесситы? И соблюдают ли они в общественных местах требования «зеленой» зоны – масочный режим и социальную дистанцию?

Фотокорреспондент «Одесской жизни» прошелся по нескольким торговым центрам и понаблюдал за поведением пассажиров в общественном транспорте. Как можно заметить, маски люди все же носят, но далеко не все:

масочный режим в Одессе, июль 2021 г.
масочный режим в Одессе, июль 2021 г.2
масочный режим в Одессе, июль 2021 г.3
масочный режим в Одессе, июль 2021 г.4
масочный режим в Одессе, июль 2021 г.5
масочный режим в Одессе, июль 2021 г.6
масочный режим в Одессе, июль 2021 г.7
масочный режим в Одессе, июль 2021 г.8
масочный режим в Одессе, июль 2021 г.9
масочный режим в Одессе, июль 2021 г.10
масочный режим в Одессе, июль 2021 г.11
масочный режим в Одессе, июль 2021 г.12
масочный режим в Одессе, июль 2021 г.13
масочный режим в Одессе, июль 2021 г.14
масочный режим в Одессе, июль 2021 г.15

Напомним, что по состоянию на утро среды, 21 июля, в Одесской области зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19. Это на 24 больше меньше по сравнению с предыдущим днем.

Кстати, напомним: с сегодняшнего дня в Украине и в частности, в Одессе, стартовал 5-й этап вакцинации от коронавируса. Теперь чтобы привиться от COVID-19, регистрация в приложении «Дiя» больше не нужна.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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1 Комментарий
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Елена
Елена
7 секунд назад

Нет органов, которые бы следили за выполнением требований условий карантина. Общественный транспорт, магазины, рынки – люди считают, что они полностью здоровы, поэтому средства индивидуальной защиты в виде масок не носят. Я уже не делаю замечаний “безмасочникам”, это приводит как минимум к равнодушному молчанию, часто в ответ – откровенное хамство. В стране нет порядка и нет тех, кто призван порядок поддерживать. Печально.

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