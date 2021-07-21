Одесская область в шаге от «желтой» зоны карантина – но понимают ли это люди? (фоторепортаж)

Такие данные приводит Минздрав Украины.

Так, по состоянию на 20 июля, показатель госпитализации «коронавирусных» больных или подозрением на COVID-19 в регионе области составил 50,3%. А это выше, чем установлено для «зеленой» зоны карантина.

Следует отметить, что остальные данные эпидемиологической безопасности остаются в пределах нормы, и Одесская область, как и другие регионы страны, пока остается в «зеленой» зоне. Тем не менее, напомним, что если еще хоть один показатель превысит установленные рамки, Одесская область перейдет в «желтую» зону.

Но понимают ли это одесситы? И соблюдают ли они в общественных местах требования «зеленой» зоны – масочный режим и социальную дистанцию?

Фотокорреспондент «Одесской жизни» прошелся по нескольким торговым центрам и понаблюдал за поведением пассажиров в общественном транспорте. Как можно заметить, маски люди все же носят, но далеко не все:

Напомним, что по состоянию на утро среды, 21 июля, в Одесской области зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19. Это на 24 больше меньше по сравнению с предыдущим днем.

Кстати, напомним: с сегодняшнего дня в Украине и в частности, в Одессе, стартовал 5-й этап вакцинации от коронавируса. Теперь чтобы привиться от COVID-19, регистрация в приложении «Дiя» больше не нужна.