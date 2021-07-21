В Одессе новая атака на ЛГБТ: традиционалисты не дремлют

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова. По факту дискриминации она обратилась с заявляем в национальную полицию.

Правоохранители должны сообщить, внесена ли информация в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) по данному факту, какие следственные действия они провели и к каким итогам пришли.

Людмила Денисова отмтила, что очень важным является соблюдение прав каждого человека, в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, а также Конституцией Украины.

ЛГБТ-сообщество является одной из наиболее уязвимых категорий граждан, которые постоянно попадают под давление и дискриминируются, именно поэтому вопросы соблюдения прав ЛГБТ-сообщества находятся на моем постоянном контроле

– пояснила омбудсмен

Нынешняя атака на офис “Лиги” – не первая. Надавно мы писали, что в Одессе забросали камнями офис ЛГБТ-сообщества.

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