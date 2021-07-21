Дойдут ли до Одессы кислотные дожди?

Во вторник, 20 июля, на комбинате «Ривнеазот» произошел выброс в атмосферу окиси азота. Появилась вероятность выпадения кислотного дождя.
Из разгерметизированной трубы в небо поднялась оранжевая туча.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Его специалисты рекомендовали, на всякий случай, украинцам, проживающим в округе предприятия, не ходить под дождем без зонтика.
Угрожает ли кислотный дождь одесситам? В городе как раз прогнозировали 21 числа осадки.
В Гидрометцентре говорят, что угрозы нет. Не только в Одессе, которая расположена примерно в 700 км от предприятия. Но и в окрестностях самого химического завода.
Содержание диоксида азота в атмосфере ниже допустимых пределов концентраций.
21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет. На территории населенных пунктов содержание диоксида азота 0,031 – 0,074 мг / м3 при предельно допустимой концентрации 0,2 мг / м3 и оксида азота 0,029 – 0,048 мг / м3, при предельно допустимой концентрации – 0,4 мг / м3
– сказано в сообщении.
В Одессе существет другая опасность. Тут возможны выбросы аммиака в порту. “Одесская Жизнь” разбиралась, стоит ли их бояться и как себя обезопасить.
Фото Украинского гидрометцентра