Дойдут ли до Одессы кислотные дожди?

Во вторник, 20 июля, на комбинате «Ривнеазот» произошел выброс в атмосферу окиси азота. Появилась вероятность выпадения кислотного дождя.

Из разгерметизированной трубы в небо поднялась оранжевая туча.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Его специалисты рекомендовали, на всякий случай, украинцам, проживающим в округе предприятия, не ходить под дождем без зонтика.

Угрожает ли кислотный дождь одесситам? В городе как раз прогнозировали 21 числа осадки.

В Гидрометцентре говорят, что угрозы нет. Не только в Одессе, которая расположена примерно в 700 км от предприятия. Но и в окрестностях самого химического завода.

Содержание диоксида азота в атмосфере ниже допустимых пределов концентраций.

21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет. На территории населенных пунктов содержание диоксида азота 0,031 – 0,074 мг / м3 при предельно допустимой концентрации 0,2 мг / м3 и оксида азота 0,029 – 0,048 мг / м3, при предельно допустимой концентрации – 0,4 мг / м3

– сказано в сообщении.

В Одессе существет другая опасность. Тут возможны выбросы аммиака в порту. “Одесская Жизнь” разбиралась, стоит ли их бояться и как себя обезопасить.

Фото Украинского гидрометцентра