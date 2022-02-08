Реставрация дома Либмана: уже вырисовывается красота

Дом Либмана, сосед дома Русова, реставрируют в Одессе с 2019 года. Работы то начинали, то останавливали, меняли подрядчиков. И вот, на третьем году реставрационных работ наконец-то можно увидеть, как будет выглядеть обновленный памятник архитектуры.

За реставрацию дома Либмана принялись вскоре после того, как восстановили находящийся по соседству дом Русова. Ну, как восстановили. Там потом новый тротуар разваливался и лица статуй превращались в бутылки.

Но, в целом, здание таки отреставрировали и принялись за соседний дом Либмана. Хотели справиться за год, но потом решили, что за два тоже ничего, а теперь, получается, что и три года совсем не плохо.

Но, к чести новых подрядчиков, прогресс пошел гораздо быстрее. Сначала дом обзавелся новой крышей (старую не меняли, она просто рухнула), а теперь вот и стены радуют красотой отделки сквозь строительные леса.

Итак, смотрим, как выглядит дом Либмана сейчас, в феврале 2022 года.

Справка

Дом Либмана — памятник архитектуры городского значения конца XIX века, расположенный по адресу улица Преображенская, 23 (угол улиц Садовой и Преображенской).

Здание было построено в 1887-1888 годах по заказу одесского предпринимателя Бернгарда Либмана, производившего и реализовывавшего в Одессе с 1867 года хлеб и кондитерские изделия.

Архитектор проекта — Меснер Э. Я., при участии Моргулиса И. А. и Нисса А.

Дом был известен в Одессе благодаря расположению в нем пекарни и кондитерской, а также кафе с бильярдными (оборудованными отдельно от общего помещения) — кофейни Либмана. Кафе пользовалось особой популярностью у одесситов, поскольку было оборудовано по последнему на то время слову техники — электрическое освещение и т. д. Дом и кафе, находящееся в нем, описаны в рассказах А. И Куприна. «Скворцы» (1916 г.), И.А. Бунина «Галя Ганская», В. П. Катаева «Хуторок в степи».

В послереволюционный период верхние этажи (включая мансарды) были поделены на коммунальные квартиры. На первом этаже располагались разнообразные учреждения, среди которых самые известные — Центральная сберегательная касса № 5340 (конец 1920-х — начало 1930-х годов), румынское издательство «Букул» (в годы оккупации 1941-44 годов), букинистический магазин Облкниготорга № 19 (1950-е годы).

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