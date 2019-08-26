Дом Руссова: купола со шпилями, обновленный декор и таки зеленый фасад

Фасад дома Руссова все еще спрятан за драпировкой, но если остановиться и поднять голову, можно уже кое-чем полюбоваться.

Дом красуется теперь новехоньким декором, другими элементами, которые одесситы по привычке называют «фигурками на крыше», по бокам — серебристые купола со шпилями. И хотя главный купол еще не готов, но часть фасада несчастного много раз горевшего и изрядно разрушенного здания уже радует глаз.

Работы тут продолжаются, но уже можно увидеть, что дом Руссова таки будет зеленым. Напомним, как сообщала «Одесская жизнь», далеко не всем по вкусу именно этот оттенок. Так, одесский краевед Евгений Сокольский высказал мнение, что «родной» цвет здания — охристый, зеленым он стал уже в советское время, и многие с этим согласились.

Между тем, уже можно увидеть, что обновленный дом Руссова таки будет зеленым, верх фасада уже выкрашен именно в этот цвет.

В группе «Дом Руссова. История эпохи» на Facebook сообщается, что «работы по восстановлению дома Руссова уже выходят на финишную прямую. Справедливости ради стоит отметить, что это был непростой проект для компании. Но результат того стоит! Уже скоро все смогут увидеть красоту дома».