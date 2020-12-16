Реставрация дома Либмана в Одессе: мэрия ищет нового подрядчика для консервации крыши

В мэрии Одессы ищут нового подрядчика, который законсервирует крышу дома Либмана. Об этом сообщил начальник управления капитального строительства Одесского горсовета Борис Панов.
Компания «Укрспецпроект» должна была до начала зимы закончить кровельные работы на доме Либмана, что на улице Преображенской, 23. Однако этого не произошло, и памятник архитектуры остался без крыши. С такой жалобой жильцы здания обратились в городское управление капстороительства.
По словам чиновника, несмотря на предварительные договорённости по консервации крыши, подрядчик выполнил только часть работ – укрыл пленкой половину четвертого этажа над квартирами, где живут люди.
«Весь этот период управление капстроительства настаивает на выполнении работ по обустройству крыши в соответствии с ранее разработанным проектом, который предусматривает сохранение геометрических форм крыши. Все предложения, в том числе с надстройкой мансарды, отклоняются. Управление заказало корректировку проектно-сметной документации в разделе «усиление фундамента и стен здания». Проект находится на экспертизе, после чего будет объявлен тендер. Сейчас решается вопрос о расторжении договора с компанией-подрядчиком «Укрспецпроект», а также ведется поиск компании, которая в кратчайшие сроки проведет консервационные работы на крыше», – рассказал Панов.
Напомним, на реставрацию аварийного дома Либмана выделили 16 млн грн. Победителем тендера стала компания «Укрспецпроект», которая должна была восстановить фасад и кровлю до 31 декабря 2020 года.
Фото Марии Котовой