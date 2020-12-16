Реставрация дома Либмана в Одессе: мэрия ищет нового подрядчика для консервации крыши

Компания «Укрспецпроект» должна была до начала зимы закончить кровельные работы на доме Либмана, что на улице Преображенской, 23. Однако этого не произошло, и памятник архитектуры остался без крыши. С такой жалобой жильцы здания обратились в городское управление капстороительства.

По словам чиновника, несмотря на предварительные договорённости по консервации крыши, подрядчик выполнил только часть работ – укрыл пленкой половину четвертого этажа над квартирами, где живут люди.

«Весь этот период управление капстроительства настаивает на выполнении работ по обустройству крыши в соответствии с ранее разработанным проектом, который предусматривает сохранение геометрических форм крыши. Все предложения, в том числе с надстройкой мансарды, отклоняются. Управление заказало корректировку проектно-сметной документации в разделе «усиление фундамента и стен здания». Проект находится на экспертизе, после чего будет объявлен тендер. Сейчас решается вопрос о расторжении договора с компанией-подрядчиком «Укрспецпроект», а также ведется поиск компании, которая в кратчайшие сроки проведет консервационные работы на крыше», – рассказал Панов.

Напомним, на реставрацию аварийного дома Либмана выделили 16 млн грн. Победителем тендера стала компания «Укрспецпроект», которая должна была восстановить фасад и кровлю до 31 декабря 2020 года.

Фото Марии Котовой