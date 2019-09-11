Реставрация Дома Либмана: здание укрыли строительной сеткой, а проход на Садовую закрыли

Еще один памятник архитектуры Одессы теперь «ушел на лечение»: дом Либмана, находящийся по соседству с домом Руссова, теперь укрыт лесами, строительной сеткой и даже «угловым» забором.

Как передает корреспондент “Одесской жизни”, сейчас еще можно увидеть только угол исторического дома. Все остальное теперь глазу недоступно.

Хотим предупредить: «угловой» забор теперь сделал непроходимым это место: с Преображенской на Садовую вы можете добраться только через подземный переход. Сотрудники все еще работающего здесь же, на Преображенской, кафе, очень недовольны: теперь посетителей будет меньше, а многие думают, что заведение вообще закрылось.

Дом Либмана хотя и не такой “многострадальный”, как дом Руссова, но тоже давно нуждался в реставрации: он аварийный, с него, напомним, даже камень свалился на голову прохожему в апреле прошлого года.

Поэтому угол Садовой и Преображенской улиц — теперь полностью в лесах, драпировках, ограждениях. Здесь уже отгружают стройматериалы.

Согласно проекту, на здании собираются ремонтировать кровлю с заменой стропильной системы, восстановят историческую башню и некогда красивейший световой фонарь.

Как и в доме Руссова, здесь проведут реставрационно-восстановительные работы самого фасада. Преобразования ожидают и двери, и оконные проемы, и балконы. И конечно же, нам обещают восстановить декоративные элементы здания. Декор, что украшал дом Либмана раньше, еще можно разглядеть сквозь сетку.

Справка

Дом Либмана — памятник архитектуры городского значения конца XIX века, расположенный по адресу улица Преображенская, 23 (угол улиц Садовой и Преображенской).

Здание было построено в 1887-1888 годах по заказу одесского предпринимателя Бернгарда Либмана, производившего и реализовывавшего в Одессе с 1867 года хлеб и кондитерские изделия.

Архитектор проекта — Меснер Э. Я., при участии Моргулиса И. А. и Нисса А.

Дом был известен в Одессе благодаря расположению в нем пекарни и кондитерской, а также кафе с бильярдными (оборудованными отдельно от общего помещения) — кофейни Либмана. Кафе пользовалось особой популярностью у одесситов, поскольку было оборудовано по последнему на то время слову техники — электрическое освещение и т. д. Дом и кафе, находящееся в нем, описаны в рассказах А. И Куприна. «Скворцы» (1916 г.), И.А. Бунина «Галя Ганская», В. П. Катаева «Хуторок в степи».

В послереволюционный период верхние этажи (включая мансарды) были поделены на коммунальные квартиры. На первом этаже располагались разнообразные учреждения, среди которых самые известные — Центральная сберегательная касса № 5340 (конец 1920-х – начало 1930-х годов), румынское издательство «Букул» (в годы оккупации 1941-44 годов), букинистический магазин Облкниготорга № 19 (1950-е годы).

Напомним, на реставрацию Дома Либмана было выделено 16 млн грн.