Штормовой ветер в Одессе: строительные леса рухнули с дома Либмана прямо на дорогу

Сильный ветер снес строительные леса с дома Либмана на проезжую часть.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Момент падения части строительных лесов с Дома Либмана на машины. Больше интересного тут t.me/nonormalno
Gepostet von Євген Лисий am Montag, 24. Februar 2020
Строительные конструкции обрушились прямо на проезжую часть.
Проезжающим мимо водителям повезло: машины не были задеты, никто не пострадал.
Видео: Евгений Лысый
Фото: скрин видео
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