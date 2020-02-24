Штормовой ветер в Одессе: строительные леса рухнули с дома Либмана прямо на дорогу

Сильный ветер снес строительные леса с дома Либмана на проезжую часть.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Момент падения части строительных лесов с Дома Либмана на машины. Больше интересного тут t.me/nonormalno Gepostet von Євген Лисий am Montag, 24. Februar 2020

Строительные конструкции обрушились прямо на проезжую часть.

Проезжающим мимо водителям повезло: машины не были задеты, никто не пострадал.

Видео: Евгений Лысый

Фото: скрин видео

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