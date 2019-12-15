Архитектурные тайны Одессы: Дом Либмана – под покровительством фортуны

Дом Либмана, который находится на углу Преображенской, Садовой и Дерибасовской улиц, знаком не только одесситам. Более 130 лет назад здание было одним из самых красивых в городе, а с его крыши на горожан бесстрастно взирали три богини, призванные принести владельцу удачу, богатство и процветание.

Бернгардт Либман — один из самых известных одесских кондитеров в молодости мечтал построить дом и открыть собственное дело. Два десятка лет он собирал деньги, и наконец мечта сбылась: в центре Одессы, на месте старой гауптвахты он выстроил собственное здание, где открыл кофейню, или, как ее фамильяно называли одесситы, «кафе папаши Либмана».

Здание было спроектировано архитектором Эдуардом Меснером. Фасад он украсил лепниной и монограммой владельца, а вход в кондитерскую охраняли две крылатые фигуры с фонарями. На крыше здания Меснер «поселил» трех богинь — Фортуну, Цереру и Аннону. Фортуна, сидящая справа, держала в руках колесо и факел — она была призвана обеспечить заведению и его владельцу удачу. Сидящая слева богиня жатвы Аннона со своими атрибутами — якорем и снопом колосьев обязана была создать условия для изобилия и бесперебойной торговли, а стоящая между ними Церера прижимала к груди кадуцей — атрибут послов и символ коммерции и медицины.

Внутри кафе было создано по образцу парижских — со всеми новомодными штучками. Здесь было даже электрическое освещение, в то время как большинство кафе и ресторанов города по-прежнему освещались керосиновыми лампами, заправленными, как тогда говорили, «американским петролеумом».

«Конфектное и булочное заведение» Либмана стало очень модным, здесь не только принимали заказы на торты и куличи, но и выпекали специальный хлеб для больных диабетом. Кафе часто упоминали в литературе, а гостями здесь были Куприн, Бунин, Катаев, Багрицкий, Олеша.

После смерти Либмана кафе перешло к его сыновьям — Максу и Паулю. Однако когда началась Первая мировая война, их внесли в списки иностранных подданных, а кафе по приказу губернатора Михаила Эбелова на время чрезвычайного положения закрыли.

Фото: ftp.vgorode.ua

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